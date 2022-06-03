Gökten çamur yağacak! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı Toz Taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.Suriye üzerinden kuvvetli rüzgarla gelen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı, Diyarbakır ve Mardin'in Derik ilçesinde de etkili oldu. Evlerin balkonları ve araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler de görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı. Dışarı çıkmak zorunda kalan özellikle yaşlı ve solunum rahatsızlığı olanlar, maske takmayı tercih etti.Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Ramazan İşikırık, maske takarak dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek, 'Derik'te bugün toz taşınımı çok fazladır. Maskeyi koronavirüsten değil toz taşınımından taktık. Doktorlar bunu öneriyor' dedi.Hacı Açar da 'Bu kirli hava, insanların sağlığına zarar veriyor. Özellikle nefes darlığı çeken, bronşit ve astımı olan vatandaşların üzerinde çok etki yapıyor. Bizi zor durumda bırakıyor. Maske hepimiz için iyi. Bu kirli ve tozlu havada en azından bizim sağlığımızı koruyor' diye konuştu.Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de yapılan son değerlendirmelere göre, toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ve başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar olabileceğini kaydetti. Ayrıca çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.Suriye'den toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sabah uyanan vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve araçlarının üzerini çamurla kaplı buldu. Araçlarını temizletmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren oto yıkamacılara ve akaryakıt istasyonlarının yıkama bölümlerine giderek kuyruklar oluşturdu.Kentin işlek caddelerinden Turgut Özal Bulvarı'nda akaryakıt istasyonu işleten Mert Erdoğan, kentte daha önce de toz yağmurlarının etkili olduğunu ancak bu seferki toz taşınımı nedeniyle istasyonun yıkama ünitesinde ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştığını söyledi.Mehmet Tunç ise 'Arabamı daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktığımda da çamur içerisindeydi. Suriye'den gelen toz bizi çok uğraştırdı. Evimin de tüm camları, balkonu, her tarafı toz içerisinde' dedi.Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından araçların üzerleri çamurla kaplandı. Etkili olan yağmur sonrası Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla gelen toz bulutu, Ankara semalarını kapladı.Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ve toz bulutu, kentin adeta sarıya bürünmesine neden oldu. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile ağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Aksaray'a kadar ulaştı. Gece yarısı kent toza bürünürken, vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan araç sürücüleri araç üzerinde oluşan toz kaplanmasıyla adeta şaşkına döndü. Araçların üzeri tamamen tozla kaplanırken, oto yıkamacılarda da araçlarını yıkatmak isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.Kastamonu'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte toz yağdı. Sabah tozla kaplanan araçlarını gören vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu.Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz, Kastamonu'da sağanakla birlikte yağdı. Gece saatlerinde etkili olan toz yağışı, araçları kahverengiye bürüdü. Sabah uyandıklarında araçlarını tozla kaplanmış halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların yolunu tuttu. Bazı sürücüler ise akaryakıt istasyonlarında araçlarını kendileri yıkadı.Samsun'da etkili olan toz bulutu, yağmurun da etkisi ile çamur yağmuru şeklinde yağarak her yeri çamurla kapladı.Kuzey Afrika'da sıklıkla görülen çamur yağmuru, Karadeniz'in kuzeyinde de oldukça sık görülmeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımları ile birlikte çamur yağmuruna dönüştü. Özellikle koyu renkli arabaların üstündeki çamur tabakası dikkat çekerken, vatandaşlar arabalarını yıkamak için oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının araba yıkama bölümlerine yöneldi.Fırtına ile birlikte oluşan toz bulutu, yağan yağmurlarla birleşince adeta gökten çamur yağdı. Samsun genelinde etkili olan çamur yağmuru sadece araçların değil, evlerin pencereleri, cadde ve sokakları da çamura buladı. Çamur yağmurundan en karlı çıkanlar ise oto yıkamacılar oldu. Oto yıkamacılar yoğun talep nedeniyle adeta bayram etti.Kayseri'de toz taşınımı etkili olurken, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken, araçların üzeri de tozla kaplandı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda toz taşınımına karşı vatandaşları oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.