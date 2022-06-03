Füzelerin efendisinde sona gelindi: Seri üretim hazırlıkları yapılıyor

ÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş, projelerinde son safhaya gelinen Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin seri üretimiyle ilgili çalışmalar ve analizler yaptıklarını bildirdi.Okumuş, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon amp; Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde AA muhabirine, Türkiye'nin biraz geç başlasa da katmanlı hava savunma sistemlerinde önemli yol aldığını belirterek, bu sistemin parçalarından olan çok yakın hava savunma, yakın hava savunma, orta ve uzun menzilde hava savunma sistemi projelerinden bir kısmının tamamlandığını, yeni projeler de açıldığını söyledi.Hava savunma sisteminin bir parçası olan hava-hava füzesi olarak da projeler yürüttüklerini ifade eden Okumuş, bu alanda önemli yol aldıklarını, projenin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.Okumuş, bir yandan da ramjetli versiyonlarla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Katmanlı hava savunma sistemi dediğimiz Siper projesinde iş ortaklığının bir parçası olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava-hava füzeleri yüksek teknoloji içeren özel füzeler. Dünyada da birçok örneği var, AIM-120, AIM-9X'lerin NASAMS'lara döndüğü gibi, Python'ların Spyder'a döndüğü gibi bunlar hep hava-hava füzesinden karadan veya gemiden atılan katmanlı hava savunma sisteminin parçası halindeki füzelere dönüşüyor. Aynı yoldan Türkiye'nin de yürümesi gerekiyor. Hava-hava füzelerimizin projeleri devam ediyor. Uçaklarımızı kendi füzelerimizle donatırken bu füzelerin karadan ve gemiden atılan versiyonlarını çalışarak, gemi yakın hava savunma sistemlerine yönelik, yine karadan noktasal hava savunma sistemlerine yönelik kabiliyet kazanımını sağlayacağız. Projelendirilenler var, kendi iç projemiz olarak yürüttüklerimiz var. Kısa ve orta vadede birçok bilinen ürünlerin dışında, yeni ürünleri de ortaya çıkarmış olacağımızı düşünüyorum."Hava-hava füzesi olarak envanterde yurt dışından alınan AIM120, AIM-9X ve onların çeşitli varyantları bulunduğunu aktaran Okumuş, yazılımından donanımına, kendi hava-hava füzelerini yaparak, her şeyini bildikleri füzelere sahip olacaklarına işaret etti.Okumuş, Gökdoğan ve Bozdoğan projelerinde son aşamaya gelindiğini ifade ederek, yer testlerine başladıklarını, şu anda uçaktan atılan gerçek testlerle devam edildiğini anlattı.Seri üretimle ilgili de çalışmalar ve analizler yaptıkları bilgisini paylaşan Okumuş, "Bu projede artık son safhadayız. Bozdoğan, Gökdoğan çok olumlu bir noktada. Bir füze seri üretimi demek esasında alt yüklenicilerinizle çalıştığınız, kritik bileşenleri ürettiğiniz ve nihai bütünlemeyi yaptığınız seri üretim faaliyetleri oluyor. Zaten proje kapsamında çok sayıda füze üretmeniz gerekiyor. Halihazırda çok sayıda Gökdoğan ve Bozdoğan füzesini ürettik. Bir kısmını yer testlerinde kullandık, bir kısmını çevresel testlerde kullandık, bir kısmını gerçek atışlarda kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. O açıdan baktığımızda üretim kabiliyeti zaten oluşmuş durumdaydı." değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında Göktuğ Projesi hayata geçirildi.Kritik proje, Bozdoğan görüş içi hava hava füzesi ve Gökdoğan görüş ötesi hava hava füzesi olmak üzere ikiye ayrılıyor.Havadan havaya atılan füzeler, bir hava aracının bir başka düşman hava aracını etkisiz hale getirmek için kullandığı stratejik füze sistemi olarak adlandırılıyor.O yüzden bu füzeler uçaktan uçağa atılan ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini de taşıyor.Bozdoğan, ABD üretimi AIM-9X’in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi olarak öne çıkıyor.Mükemmel nişan hattı sapma açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olan Bozdoğan, elektronik harbe karşı da dayanıklı yapıda bulunuyor.Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının ise 3 katı hıza ulaşabiliyor.Vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile de seyir füzelerine dahi etki edebiliyor.Görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan'da hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testi de başarıyla tamamladı.'Füzelerin efendisi' olarak tanımlanan Bozdoğan, uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendiTest sırasında füze, havada yaklaşık 4 kilometre irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı.Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip füzenin uçaktan atışlı testleri de çok yakında yapılacak.Bozdoğan'ın yanı sıra Gökdoğan ise ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olan görüş ötesi hava hava füzesi olarak tasarlandı.Katı hal tasarımlı aktif radar arayıcı başlığı bulunan Gökdoğan ise at-unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış olmak üzere çok sayıda yeteneğe sahip bulunuyor.Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına da güdümlenebiliyor.Öte yandan yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor.Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzelerinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine de ulaştı.Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze bazı özellikleri ile sınıfında dünyanın en iyilerinden biri olacak.TÜBİTAK SAGE’nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ilk kez IDEF fuarında sergilendi.Göktuğ projesi ile savaş uçaklarında kullanılan hava-yer silahlarına ek olarak hava-hava silahları da tamamen yerli ve milli hale dönüşmüş olacak.Füzelerin Milli Muharip Uçağa entegre olmasıyla da Türkiye kendi uçağında kendi silahlarını da kullanmış olacak.