Emine Erdoğan 'Dünya Ortak Evimiz'in yazarlarının çevreye ilişkin önerilerini dinledi

Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya Ortak Evimiz" adıyla yayımlanan kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimlerin, hikayelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan, atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkati çektiği "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.Tanıtım programının ardından Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekte çevreci yazarların hikayelerini ve önerilerini dinledi.Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi çevre bilimci Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, onları ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Cılız, "Ben gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde biz yine gençlerle birlikte olursak çok daha hızlı ilerleyeceğiz." dedi. Gençlere destek verilmesinin önemini dile getiren Cılız, sıfır atık konusunda tüm üniversitelerdeki gençlere ulaşılabilmek gerektiğine dikkati çekti.SIFIR ATIK'A KARDEŞ PROJE TALEBİDoğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Sıfır Atık Projesi'ne bir kardeş proje istiyoruz. Sıfır Atık Projesi, hepimizin destek verdiği, enerjimizi odakladığımız bir konuydu. Bunun içine suyu da alan, tarımı içeren bir proje. "Sağlıklı Toprak Hareketi" olabilir diye düşünüyorum." dedi.Suyun önemli bir kısmının, yüzde 78'inin tarımda kullanıldığına dikkati çeken Pasinli, bu hareketin içinde "pestisit kullanımının azaltılması, doğadan destek alarak tarım yapma, ekolojik tarımın iyice yaygınlaşması için çeşitli mekanizmaların, teşviklerin devreye girmesi" gibi konuların da yer alabileceğini ifade etti.Emine Erdoğan, Pasinli'nin önerisine, "İnşallah, hep birlikte oturup toplantı yapalım, bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum." karşılığını verdi.Doğa eğitimcisi Sümeyye Ceylan da çocukların geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, yaşanan krizlerden herkesin sorumlu olduğunu söyledi. Ceylan, "Sadece parasal anlamda değil vakit bütçesi, ilim bütçesi, her anlamda bütçemizi önce çocuklara ayırmamız gerekiyor." dedi.Amasya'dan gelen tohum girişimcisi Ayten Çöl, tohumun önemine işaret ederek ekimde yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi. Çöl, sıfır atık konusunda sadece şehirlerde değil kırsalda da özellikle çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi."KUYUCUK GÖLÜ HAYATA TUTUNDU"Doğa koruma bilimcisi, Kars Kuzey Doğa Derneği Kurucu Başkanı Çağan Şekercioğlu, çok sayıda kuş türünün barındığı Kars'taki Kuyucuk Gölü'nü kurtarma hikayesini anlattı.Gölü besleyen derelere hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından setler çekildiği ve göl beslenemediği için Kuyucuk'un 2014'ten itibaren kurumaya başladığını belirten Şekercioğlu, 2,5 yıl önce 140 metreye kuyu kazarak göle geçici bir çözümle can suyu verdiklerini söyledi. Şekercioğlu, "Kuyu 2,5 yıldır çalışıyor, yılda yaklaşık 500 milyon litre su veriyoruz. 1 milyar litreyi geçti, göl hayata tutundu. Yaklaşık 12 gün önce son sayımı yaptım, 2 bin 144 kuş, 41 tür. İlkbahar için normal bir sayı." dedi.Köylülerle uzlaştıklarını, 2 seti yıktıklarını anlatan Şekercioğlu, "Bizim amacımız doğal su akışını restore etmek. 5 derenin setlerini açmak." dedi. Şekercioğlu, yaptıkları çalışmalarla gölü yeniden eski haline getireceklerini kaydetti.Emine Erdoğan, Şekercioğlu'nu yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.Kitaba katkıları bulunan diğer yazarların da önerilerini ve görüşlerini ilettiği yemekte Bakan Kurum da Türkiye Çevre Ajansının kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Yemeğe katılan Samida isimli müzik grubu da Gürcüce şarkı seslendirdi.Yemek sonunda Emine Erdoğan, Dünya Ortak Evimiz kitabını imzalayarak konuklarına takdim etti, yazarlarla fotoğraf çektirdi.