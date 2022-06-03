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Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu

Temmuz ayında netleşecek emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Temmuz zammı ile belli olacak emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti. Açıklanan Mayıs 2022 enflasyon oranı sonrası; 'Memur enflasyon farkı, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak' soruları yanıt buldu. İşte milyonların merak ettiği yeni hesap...

Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu
Ekleme: 3.06.2022 - 10:45 Güncelleme: 3.06.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu
Kira artış oranı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı
5 aylık memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı
5 aylık memur zammı
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği yeni emekli ve memur Temmuz zammı hesapları

NOT: Enflasyon oranı sonrası meslek meslek yeni maaş hesaplamaları enflasyon farkı ile beraber kısa süre içerisinde Sabah.com.tr'de olacak.

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,
5 aylık memur zammı 35,14,
5 aylık enflasyon farkı 28,14, olarak hesaplandı...

Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67
6 aylık memur zammı 39,17
6 aylık enflasyon oranı 32,17 olarak hesaplandı...
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Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu
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