Diyarbakır'da jandarma terör örgütü PKK üyesini yakaladı!
Diyarbakır’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Jandarma tarafından yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda; 'PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan B.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.