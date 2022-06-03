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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...

Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan bir dizi karara göre 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olmasının yanısıra Üniversiteler ve YÖK'le ilgili kritik atamalar da yayımlandı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararların Resmi Gazete'de yayımlanan detayları...

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
Ekleme: 3.06.2022 - 09:29 Güncelleme: 3.06.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı bir dizi karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi. 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanmasına karar verildi. 5 üniversiteye rektör atandı. 

YÖK'TE 6 ÜYENİN GÖREVİNE SON VERİLDİ; 5 YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.

YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, halk arasında "Mevlid" olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...

5 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

KOCAELİ'DE MAHALLE SINIRLARINA İLİŞKİN YENİ KARAR

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

KAPADOKYA: Kapadokya Alanı'nın sınırları da Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi. Söz konusu karar 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince verildi.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
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