CHP’nin algı operasyonu yine çöktü! Gerçek bambaşka çıktı...

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in Aksaray’da yaptığı pazar ziyareti sırasında yanına gelip, ‘iş yok aç yok açız’ diyen Elif Yılmaz (67) isimli vatandaşın emekli maaşı aldığı, modelli, marka bir aracının bulunduğu ve ayrıca arsalarının olduğu ortaya çıktı. Bu diyalogları sosyal medya hesabından paylaşan Tekin’in algı operasyonu ise yine tutmadı.

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir grup partili ile Perşembe pazar yerini ziyaret etti. Tekin'in pazar yerinde yanına gelen Elif Yılmaz isimli vatandaş, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum. Oğlumun işi yok iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi. Gürsel Tekin de, "Aç yok diyorlar. Aç var. İnsanlar kendisini yakıyor, intihar edenler var" sözleriyle cevapladı.Tekin bu diyaloğu da, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak. Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Aç yok diyorlar gelsinler ben göstereyim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.CHP'NİN ALGI OPERASYONU YİNE ÇÖKTÜGürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı. 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurtdışında 4 çocuğunun İstanbul'da diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi. Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı modelli, marka bir aracının olduğu ayrıca 80 dekar arazisinin bulunduğu kaydedildi. Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.