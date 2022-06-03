CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Konya zengin bir ülkedir...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın yerel televizyon kanalına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan CHP Lideri alışılagelmiş gaflarından birine daha imza attı. Kılıçdaroğlu'nun Konya'ya 'Ülke' dediği o anların videosu çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın yerel kanalı TV42'ye konuk oldu. Kılıçdaroğlu burada gündemi değerlendirdi, Konya ile ilgili vaatlerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Konya'dan bahsettiği sırada yaptığı gaf ise çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak viral oldu.KILIÇDAROĞLU: KONYA ZENGİN BİR ÜLKEDİRCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın zenginliklerinden bahsederken, "Konya zengin bir ülke, her açıdan..." dedi.Kılıçdaroğlu daha önce de birçok kez akılda halan gaflara imza atmıştı. CHP liderinin en unutulmaz gaflarından biri de Kağıthane'ye Kağıttepe şeklinde seslenmesi olmuştu.