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Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Atina'nın dengesi sarsıldı: Yalan ve iftira temelli lobi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" anlaşmasını bozduklarını açıklayıp "Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz" demesi, bu ülkenin dengesini iyice sarstı.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Atina'nın dengesi sarsıldı: Yalan ve iftira temelli lobi
Ekleme: 3.06.2022 - 09:25 Güncelleme: 3.06.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Atina'nın dengesi sarsıldı: Yalan ve iftira temelli lobi
Ankara'nın diyalog çağrılarına karşı Türkiye'nin aleyhinde yalan ve iftira temelli argümanlarla lobi yapan Yunanistan, 6 yıldır Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) Selanik'te yapılması planlanan bir sonraki turu için tarih vermedi.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'in İstanbul'daki görüşmelerinde sorunların üçüncü taraflarla değil, iki ülke arasında diyalogla çözülmesi kararlaştırılırken, Atina bunun tam aksine hareket edip Türkiye aleyhtarı propagandalarını sürdürdü.

Son olarak Türkiye'nin almak istediği F-16'lara karşı ABD'de lobi yaptı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin YDİK toplantısına katılmayacağını belirten belge, Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlandı. YDİK'in son turu 8 Mart 2016'da İzmir'de yapılmıştı.

SÜREÇLERİ TIKADILAR

2019'da tırmanan gerilimin ardından yeniden canlanan diyalog mekanizmaları Atina'nın görüşme takvimi konusunda yarattığı sürünceme nedeniyle tıkandı. Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmaması gereken adalar, kıta sahanlığı, hava sahası ve Doğu Akdeniz konularında anlaşmazlıkların masaya yatırıldığı toplantılara katılmak yerine bu konularda ihlallerini sürdürmeyi tercih etti.

DOĞU AKDENİZ'DE BENZER TUTUM

Yunanistan, Başkan Erdoğan'ın 2020'de Avrupa Birliği'ne (AB) önerdiği kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı yapılmasına da karşı duruyor. Ankara ise Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasını temenni ediyor. Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olması için alınan inisiyatiflere rağmen Yunanistan, Türkiye'ye karşı hasmane politika uyguluyor.

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