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Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü! Ticaretteki tüm engeller masaya yatırıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile görüştü. Bakan Nebati, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması, bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik." dedi.

Ekleme: 3.06.2022 - 18:42 Güncelleme: 3.06.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü! Ticaretteki tüm engeller masaya yatırıldı!
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verd:

'Suudi Arabistan Maliye Bakanı mevkidaşım Sn. Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması ve yatırımların en üst düzeyde teşvik edilmesi hususlarında istişarelerde bulunarak bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik.'

Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü! Ticaretteki tüm engeller masaya yatırıldı!
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