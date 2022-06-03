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Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Nureddin Nebati, "Enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Bakan Nebati, "Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

Ekleme: 3.06.2022 - 13:49 Güncelleme: 3.06.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYONLA MÜCADELE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!
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