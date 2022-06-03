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Almanya’da feci kaza! Raydan çıkan tren...

Almanya'nın Bavyera eyaletinde feci bir tren kazası meydana geldi. Seyir halindeyken raydan çıkan iki katlı yolcu treni, 3 kişinin ölümüne neden oldu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildiği bildirildi.

Ekleme: 3.06.2022 - 17:14 Güncelleme: 3.06.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre, en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

4 ŞERİTLİ OTOYOL TAMAMEN KAPATILDI

Polis sözcüsü tarafından yerel basına yapılan açıklamada, kazada en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.



İki katlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrası bölgeden geçen 4 şeritli bir otoyolun tamamen kapatılarak, kazazedelerin taşınması için tahsis edildiği kaydedildi.

Avusturya'nın Tirol şehrinden üç kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının tamamen kapatıldığı bildirildi.

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