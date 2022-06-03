ABD'de silahlı saldırılar sürüyor: Cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi

20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in Graceland Mezarlığı'ndaki cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi.Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin vurulduğunu, ölü ve yaralılar olduğunu aktarırken kurbanların King'in ailesinden olduğunu bildirdi.Mezarlığın yakınında bulunan Ascension All Saints Hastanesi, silahlı saldırı sonucu açıklanmayan sayıda kurbanın tedavi edildiğini söyledi.Racine polisi olayla ilgili olarak Twitter'dan bir gönderi yayınladı. Gönderide "Saat 14:26'da Graceland Mezarlığı'nda çok sayıda el ateş edildi. Kurbanlar var ama şu anda kaç kişi olduğu bilinmiyor. Olay yeri hala aktif ve araştırılıyor.” ifadelerine yer verildi.Görgü tanıkları mezarlıktan 20-30 el silah sesi geldiğini söyledi. Polis, vatandaşları saldırının gerçekleştiği mezarlıktan uzak durmaya çağırdı.ÇOCUKLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİÖte yandan Racine kentinde silahlı saldırının ardından çocuklara sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonunu kapsayacak yasağın 18 yaşından küçükler için 18:00 - 23:00 saatleri arasında uygulanacağı bildirildi.