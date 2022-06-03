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ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

ABD'de, kara para operasyonu yapıldı. 41 kişilik çete çökertildi. Milyonlarca dolarlık parayı e-ticaret üzerinden aklayan çete üyelerinden biri Türk çıktı. Rafet El Roman'ın eski sevgilisi olan Akasya Yaşaroğlu da gözaltına alındı. Genç kadın sırra kadem bastı...

Ekleme: 3.06.2022 - 10:53 Güncelleme: 3.06.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...
ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini açıkladı.

Yakalanan çete üyeleri arasında Türk sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun da olduğu açıklandı.

'41' adı verilen operasyonda, çete lideri olduğu ileri sürülen Roni Rubinov'a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi.

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

New York Belediye Başkanı Adams, 'Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin büyümesiydi.

Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve e-ticaret sistemi üzerinden, ekonomimizin her düzeyini etkiledi' dedi.

Çete üyelerinin evlerine yapılan baskında Amazon gibi yaklaşık 60 farklı e-ticaret siteleri üzerinden kara paranın sisteme dahil edildiği iddia edildi.

Akasya Yaşaroğlu'nun 25 yıl hapisle cezalandırılma ihtimali var.

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

TAPE ORTAYA ÇIKTI!

Dava dosyasında Akasya Yaşaroğlu'nun iki tape görüşmesine de yer verildi.

Yaşaroğlu'nun 7 Kasım 2019'da çete lideri Roni Rubinov'u arayarak, 'Roni, Justin şimdi burada. Kendisinde EBT kartı olduğunu söylüyor' dediği, 13 Eylül 2019'da ise 'Merhaba Roni, alarmı olmayan elbiseleri alabilir miyiz?' ifadesini kullandığı yer aldı.

Çetenin çalıp internetten pazarladığı ürünler arasında özel tasarım lüks kıyafet ve aksesuarlar, ilaçlar, elektronik aletler ve 550'den fazla hediye çeki bulunuyor.

SIRRA KADEM BASTI!

 Rafet El Roman'ın eski sevgili olan Akasya Yaşaroğlu da gözaltına alındı. Genç kadın bütün sosyal hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı.
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