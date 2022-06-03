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'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ekleme: 3.06.2022 - 16:02 Güncelleme: 3.06.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, Taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, Fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması vb içeren 24 md'lik Teklifimizi #TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

2 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLEBİLECEK

Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stokçuluğun önlenmesi için gerekli talimatları verdim. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder." ifadelerini kullanmıştı.
'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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