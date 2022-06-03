2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi takvimi açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı öncesi başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar için sırada DGS 2022 sınavı yer alıyor. Sınav tarihine odaklananlar “DGS ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanırken sınav süresi ise 135 dakika olarak açıklanmıştı. Peki; DGS ne zaman yapılacak? İşte 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi...

'DGS ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Söz konusu sınavın sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak olup sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı DGS ne zaman yapılacak? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi takvimi belli oldu!DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.