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10 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li başkanların da olduğu çok sayıda gözaltı!

Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, birçok adrese operasyon düzenliyor.

Ekleme: 3.06.2022 - 09:06 Güncelleme: 3.06.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Genel Merkezi'nde de operasyon kapsamında arama yapılıyor. Aralarında HDP İstanbul, Bingöl, Edirne ve Tekirdağ İl Başkanlarının da bulunduğu 40'ı aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK İLE İLTİSAKLI OLDUĞU BELİRLENEN GÖÇİZDER'E OPERASYONDA 22 GÖZALTI

Silahlı terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şirinevler'de bulunan derneğin, PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları kullandığı belirlendi.

Derneğin, bu fonları, örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak ve seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullanarak ve muvazaalı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadığı tespit edildi.

Özellikle 2015 yılında yaşanan "Hendek olayları" esnasında göç etmek zorunda kalan, yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya bu olaylarda öldürülen kişilerin ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığı MASAK raporundan anlaşılan derneğe yönelik bu sabah operasyon talimatı verildi.

ŞİRİNEVLER'DEKİ DERNEK BİNASINA OPERASYON

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 5 ilde 28 şüphelinin adresi ile derneğin Şirinevler'deki binasına operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıları arama çalışmaları ise sürüyor.
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10 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li başkanların da olduğu çok sayıda gözaltı!
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