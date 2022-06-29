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Yangında mahsur kalan kadın balkondan atladı, alt komşusu havada yakaladı!

Niğde'de inanılmaz anlar yaşandı. Bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada yakaladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Ekleme: 29.06.2022 - 18:49 Güncelleme: 29.06.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
Yangında mahsur kalan kadın balkondan atladı, alt komşusu havada yakaladı!
Niğde'de korku dolu anlar yaşandı… Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

NİĞDE'DE İNANILMAZ ANLAR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan kadın balkondan atladı, alt komşusu havada yakaladı!

KOMŞUSU HAVADA YAKALADI!

Öte yandan, çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, aşağı atladı.

Yanan dairenin altında yaşayan bir vatandaş da, atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yangında mahsur kalan kadın balkondan atladı, alt komşusu havada yakaladı!

Yangında mahsur kalan kadın balkondan atladı, alt komşusu havada yakaladı!




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