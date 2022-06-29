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Uluslararası Anadolu Kartalı nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'ne bu yıl Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri ile NATO unsurları katıldı. Anadolu Kartalı Eğitimi ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren 470 kilometre menzili bulunan NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) de bu eğitimle birlikte ilk defa bir NATO ülkesine getirilmiş oldu. Bayraktar Akıncı TİHA'da ilk kez Uluslararası Anadolu Kartalı’nda görev yaptı.

Ekleme: 29.06.2022 - 16:37 Güncelleme: 29.06.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Anadolu Kartalı nefes kestiHava Kuvvetleri Komutanlığı'nca 2001'den beri düzenlenen tatbikat, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim tatbikatı gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde yapılıyor.

Bayraktar Akıncı TİHA'da ilk kez Uluslararası Anadolu Kartalı'nda görev yaptı | Video


AKINCI TİHA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde bir ilk yaşandı. 20 metrelik kanat açıklığıyla çok sayıda mühimmat taşıyabilen Bayraktar Akıncı TİHA'da ilk kez Uluslararası Anadolu Kartalı'nda görev yaptı. Akıncı TİHA, 'Anadolu Kartalı Eğitimi'nde 45 bin 118 yüksekliğe çıkarak kendi rekoru olan 40 bin feet'i kırdı. Akıncı TİHA, uluslararası basın tarafından da büyük ilgi gördü.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

'Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi', NATO tatbikatlarından biri 'Ramstein DUST-2022/2 Tatbikatı' ile birlikte yapılıyor. 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)' Türkiye'de gerçekleştiriliyor. NATO personeli, NATO DARS (İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi) ve yer hava yer teçhizatı tatbikatta görev aldı. 'Anadolu Kartalı Eğitimi' ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren 470 kilometre menzile sahip NATO DDR (Hava Savunma Radarı), ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu.

SU ÜSTÜ UNSURLARINA KARŞI HAVA HAREKATI'DA İCRA EDİLDİ

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek su üstü resminin oluşturulması, paylaşılması, teşhis ve angajman usullerini içeren taktik, teknik ve usullerin geliştirilmesine yönelik "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı" eğitimi de icra edildi.

KATILIMCI UNSURLAR

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16, KC-135, E-7T HİK, ANKA-S, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fırkateyn ve hücumbot, Azerbaycan SU-25 ve MIG-29 uçağı, İngiltere Eurofighter Typhoon uçağı, Pakistan; F-16 uçağı, Ürdün; F-16 uçağı, NATO; E-3A uçağı ile fiili, Bulgaristan, Libya, Malezya, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kuzey Makedonya, Kosova, Tunus, Özbekistan ve Umman ise gözlemci ülke statüsünde eğitime katıldı.

ÜSSÜN KAPILARI BASINA AÇILDI

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam eden Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi bugün 400'ün üzerinde ulusal ve uluslararası basın mensubuna kapılarını açtı. Eğitimde yer alan ülkelerin unsurları uçuşlarını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına verilen brifinge Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'de katıldı. Program sonunda ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu düzenlendi. Bu gösteri de gözlemci ülke temsilcileri tarafından büyük alkış aldı.
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