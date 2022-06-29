Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!

NATO'da gözlerin çevrildiği Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. PKK/YPG/PYD ile birlikte 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun' uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden somut 11 kazanım şöyle:1-PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.2-Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.3-PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.4-Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.5-İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.6-Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.7-Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.8-PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.9-Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.10-Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dâhil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.11-Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.