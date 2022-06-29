Türkiye'nin başarısından muhalefet rahatsız oldu! Kurtulmuş'tan muhalefete yanıt!

TBMM Genel Kurulunda 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma' ilişkin tartışma yaşandı.İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, memorandumu eleştirirken, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı. Her seferinde Türkiye'nin sözünün değerini bu kadar küçültmeyin lütfen; ayıptır, günahtır, yazıktır.' sözlerini sarf etti.NUMAN KURTULMUŞ: ONUR DUYMANIZ LAZIMAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cinisli'nin sözlerini yanıtlarken, üç ülkenin liderlerinin huzurunda imzalanan üçlü memoranduma değindi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Böyle milli bir konunun alelusul dile getirilmesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. 10 maddelik metni ben de okudum. 10 maddelik metnin altında İsveç, Türkiye ve Finlandiya dışişleri bakanlarının imzasıyla 3 ülkenin ortak bildirisi bir memorandum olarak imzalanmıştır. Aylar boyunca süren bir diplomasi trafiği sonucu olarak Türkiye'nin talep ettiği, istediği bütün konular bu memorandumda dile getirilmiş ve bu anlamda Türkiye'nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir. Bundan sizlerin de onur duyması lazım. Anlaşma, 10 maddelik bir anlaşmadır. Anlaşmanın 4'üncü ve 5'inci maddelerinde PKK, PYD ve iltisaklı terör örgütlerinin, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve Türkiye'nin bu terör örgütleriyle irtibatlı olan terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili taleplerinin; bunun için de Türkiye'nin hazırlayacağı raporların dikkate alınacağı ifade edilmektedir.'Türkiye'nin bütün taleplerinin karşılandığını vurgulayan Kurtulmuş, bunların yer aldığı resmi metne güvenilmesi gerektiğine işaret etti.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın dış politikada, söylemlerine uygun hareket etmediğini öne sürerek, 'Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda içeride hamaset çekip sonra Madrid'e gidip Biden ile yüz yüze gelince buna 'evet' denilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Eğer bir anlaşma yapılmışsa Sayın Kurtulmuş gelsin, bizce mahsuru yok, Meclis'i bilgilendirsin. Ne söz alındı, ne taahhütte bulunuldu? Bilmiyoruz. Aylarca efelenildi, Madrid'de bir anda kuzu kesildi.' ifadelerini kullandı.