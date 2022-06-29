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Beyaz Gazete
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PKK'lı terörist Sultanbeyli'de yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de sıcak saatler yaşandı... PKK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S ormanda yakalandı.

Ekleme: 29.06.2022 - 13:09 Güncelleme: 29.06.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Sultanbeyli'de ormandan bir kişinin çıktığını gören polis ekipleri şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasını da yapan ekipleri, bir miktar uyuşturucu buldu. İsminin Ö.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu ve hakkında arama kararının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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