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New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu

ABD'nin New York eyaletindeki Times Meydanı'na, 15 Temmuz şehitlerini sembolize etmek için 251 çift ayakkabı konuldu.

New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu
Ekleme: 29.06.2022 - 10:50 Güncelleme: 29.06.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu
ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ettiği 251 Türk vatandaşını hatırlatmak için aynı sayıda ayakkabıyı New York'un dünyaca ünlü turistik mekanı Times Meydanı'nda sergiledi.

Bilgilendirme için dağıtılan bildiride, "Bugün burada gördüğünüz ayakkabılar, o gece hayatını kaybeden erkek, kadın, çocuk ve yaşlıların giydiği ayakkabıların simgesidir. O kader gecesinde, Türkiye'de özgürlük ve demokrasiyi savunan yiğit ruhları anıyor, ailelerine başsağlığı ve dayanışma diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bildirinin devamında, Türk ordusuna sızan FETÖ'cülerin NATO varlıklarını ele geçirerek kendi halkına silah doğrulttuğu, fakat Türk halkının demokrasiye sahip çıkması karşısında başarısız olduğu bilgisi paylaşıldı.

"SON YÜRÜYÜŞ" SLOGANI İLE MESAJ VERİLDİ

İngilizce hazırlanan ve ABD'li vatandaşlara dağıtılan bildiride, "Burada gördüğünüz ayakkabıların her bir çifti demokrasi uğruna 'son yürüyüşünü' yapmış bir kahramanı temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin demokrasiyi, anayasayı ve özgürlükleri korumak için Türk halkı tarafından engellendiği belirtilen etkinlikte, kalkışma sırasında 251 şehidin yanında 2734 vatandaşın da yaralandığı vurgulandı.

Bildirinin sonunda Türk halkının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yandaşları hakkında adaletin yerini bulması için ABD'den yardım istediği kaydedildi.
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