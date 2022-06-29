Motorine bir indirim daha geliyor! İki günde 3 lira 64 kuruş birden düştü!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi.Son zamlardan sonra motorinin litre fiyatı 30 lirayı aştı.Zamların ardından brent petrol ve dövizin düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.Gece itibarıyla motorine 2 lira 50 kuruşluk bir indirim uygulanmış, fiyat değişimi pompaya yansımıştı.Yapılan son fiyat düşümünün ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir indirim daha yolda.30 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim yapılacak.Böylelikle 2 günde toplam 3 lira 64 kuruşluk bir indirim pompaya yansımış olacak.İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,62 TL'ye, Ankara'da 26,73 TL'ye, İzmir'de 26,75 TL'ye gerileyecek.