MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalanmışlardı... Adliyeye sevk edildiler

İran uyruklu yedi kişiden oluşan Suikast Hücresi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından deşifre edilmiş ve operasyonla çökertilmişti. Süreç iddiaya göre; İran'ın başkenti Tahran'daki bir dizi suikast zinciriyle başladı. İddiaya göre; bazı İran Devrim Muhafız Subayları öldürüldü. Son olarak İran Devrim Muhafızları'na bağlı 84. Birim Üst Düzey Yetkilileri'nden biri olan Albay Hasan Seyyad Hodayi de öldürüldü. Bu ölüm de son bir aylık süreçteki suikastler zinciri arasındaki yerini aldı. MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat, İran uyruklu bir "Suikast Çetesi" üyelerinin münferit olarak ayrı ayrı ve farklı tarihlerde İstanbul'a geldiklerini ve İstanbul'da gizli bir şekilde buluştuklarını tespit etti. İddiaya göre; İsrail uyruklu turistleri hedef almayı planlayan Suikast Timi'nin üyeleri İstanbul Beyoğlu'nda İsrailli bir turist kafilesinin konakladığı otele yerleşti. Hedefleri İsrailli turistlerdi.İKİ SİLAH LAZERİ, ÜÇ SUSTURUCU...MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Casuslar Savaşı'nın İstanbul'a taşınmasına izin vermedi. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde konaklayan İsrail uyruklu turistlerin yerleri Suikast Timi'ne hissettirilmeden değiştirildi. İsrail uyruklu turist kafilesi ülkelerine gönderildi. "Suikast Timi" üyeleri tarafından kullanılan, kısa sürede deşifre edilen ve Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bulunan adreslere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskınlar düzenlendi. Suikast Çetesi'nin yedi üyesi operasyonla yakalandı. 16-17 Haziran'da peş peşe düzenlenen operasyonda üç tabanca, üç susturucu ve iki silah lazeri ele geçirildi. Suikast Hücresi'nin yedi üyesi adliyeye sevk edildi.