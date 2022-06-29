Milli Eğitim Bakanı Özer Cezayirli mevkidaşı Bilabid ile Fransa'da görüştü!

Bakan Özer ile Cezayirli Bakan Bilabid, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) genel merkezinde bir araya geldi.Görüşmede konuşan Bakan Özer, 'Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerimiz Türk dış politikası için bir başarı öyküsüdür. Bu öykünün en önemli bileşenlerinden biri şüphesiz dostumuz Cezayir ile olan yoğun ortaklığımızdır.' dedi.Özer, iki toplum arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, 'Cezayir ile beş yüz yılı aşan tarihi, köklü ve çok yönlü münasebetlerimiz mevcuttur.' diye konuştu.İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını vurgulayan Özer, şubat ayında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'i, ardından geçen ay Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 1. Toplantısı kapsamında Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.Özer, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğinin, birçok boyutu kapsayan tecrübe paylaşımlarına imkan sağlayacağına vurgu yaptı.İki ülke okulları arasında kardeş okul ilişkisi tesis edilerek kurumlar arası iş birliğinin geliştirebileceğini belirten Özer, 'Bakanlıklarımızın ortak bir zeminde yürüttüğü iki mutabakat zaptının iş birliğimizi ileri taşıması, en büyük ümidimizdir.' ifadesini kullandı.Özer, Cezayir'de bir uluslararası Türk okulunun açılmasıyla ilgili çalışmanın mutabakatla sonuçlanmasının memnuniyetle karşılandığını Bilabid'e söyledi.Bilabid ise Türkçe'nin Cezayir'de öğrenilmesine önem verdiğini söyleyerek, bunun için gerekli tüm adımların atılmasını sağlayacağını belirtti.Kızının da Türkçe öğrendiğini söyleyen Bilabid, iki ülke arasındaki ilişkilerde eğitimin ayrı yeri olduğunu dile getirdi.Bilabid, Türk uluslararası okullarının Cezayir'de gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu sene liseden mezun olan ve dereceye gören öğrencilere ödül olarak Türkiye tatili verileceğini ifade etti.Bilabid, Cezayir halkının özelikle Türk halkına ve Türkiye'ye alaka ve sevgi beslediğini kaydetti.Görüşmede Bilabid, Bakan Özer'i Cezayir'e, Özer de Bilabid'i Türkiye'ye davet etti.