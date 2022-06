Melih Gökçek'ten canlı yayında çok önemli açıklamalar!

Melih Gökçek konuk olduğu canlı yayında siyaset ve ekonomi gündemini değerlendirdi.Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek oldu.Melih Gökçek: Bülent Arınç'ın başında olduğu hükümet kurulacaktıAnkara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Gezi olaylarının amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek olduğunu söyledi. Gökçek dikkat çeken bir iddiada bulunurken 'Cumhurbaşkanı istifa ettirilecek, hükümet düşürülecek ve aynı siyasal parti içerisinden Bülent Arınç'ın başında olduğu yeni bir hükümet kurulacaktı.' dedi.Gökçek, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın 'kral çıplak deme zamanı' açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Kendi çıplaklığına baksın'Bülent Arınç'ın açıklamalarının karşılık bulmadığını belirten Gökçek 'Ben bir tweet attım. Dedim ki, Sayın Bülent Arınç böyle böyle diyor. Hadi bakalım siz böyle ne düşünüyorsunuz? 800 Bin kişi girdi tweete, 5 bin civarında yorum var. 1 tane mi iyi yorum olmaz. Hani neymiş kral çıplak . Kendi çıplaklığına baksın. 5 bin kişinin 5 binide sana çıplak diyorsa önce sen kendine bakman lazım. Bu kadar basit. 5 bin yorumun içerisinde 1 tane kalkıp Bülent bey sen haklısın demedi.' ifadelerini kullandı.' Neyin mesajını aldın sen ya'Gökçek, Gezi olaylarına ilişkin ise dikkat çeken açıklamalarda bulunurken şunları söyledi;'Bu gezi olaylarında başladığında cumhurbaşkanımız Fas - Tunus ziyaretine gitmişti. Oraya gittiğinden dolayı Türkiye'de de Cumhurbaşkanımız yanımızda yok başbakan vekili Arınç. Arınç ve bütün bakanların tamamı o tarihte Tayyip beye ses çıkarmayın diyordu. Arınç'ı hatırlarsanız 'mesaj alınmıştır' diyor. Neyin mesajını aldın sen ya.' Erdoğan'ı devirme olayıdır'Ben de o dönem Cumhurbaşkanı'na bu tamamen dış güçlerin Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme olayıdır dedim. Bu olaya karşı çıkmanın tek yolu, halkın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ispat etmektir. O dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük karşılamasını yaptık. 100 binlerce insan caddeye döküldü.Karşıladıktan sonra bakanlar kurulu toplantısı oldu. Bakanlar kurulu toplantısında Bülent Arınç 'söyleyin şu Melih Gökçek'e de sussun. Konuşuyor konuşuyor duruyor' dedi. Cumhurbaşkanımız dedi ki bir tane konuşan kişi var bırakın da oda konuşsun ve ben konuşmaya devam ettim.'Bülent Arınç vasıtasıyla yeni bir hükümet kurulacaktı'Eğer muvaffak olsalardı, milletin desteğinin yanında olmadığını görselerdi. Cumhurbaşkanı istifa ettirilecek, hükümet düşürülecek ve aynı siyasal parti içerisinden yeni bir hareketin başında Bülent Arınç vasıtasıyla yeniden bir hükümet kurulacaktı.'Gökçek, Bülent Arınç'ın kendisini bu olaylardan dolayı sevmediğini söyledi.Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a televizyona çıkma çağrısıAnkara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, hakkında yolsuzluk iddialarında bulunan mevcut başkan Mansur Yavaş'a canlı yayına çıkma çağrısında bulunurken 'Bende senin hakkında yolsuzluk iddiasında bulunuyorum. Gel beraber ekrana çıkalım' dedi.Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, belediyeyi İYİ Parti'yle birlikte yönettiğini iddia ederken, CHP'lilere görev vermediğini ifade etti.Mansur Yavaş'ın herkesi kullandığını öne süren Gökçek 'Adı Cumhuriyet Halk Partili. Onun partisi yoktur. O MHP'li de değildir, İYİ Partili de değildir, CHP'li de değildir. Kendinin adamıdır. Kendisine çalışır. Kendine özgürdür. Seçimlere girmek için hepsini kullanır. HDP'yi de kullanır.' diye konuştu.' Çıkalım hadi gel'Gökçek, Yavaş'ın sosyal medyada var olduğunu, televizyonlardan kaçtığını belirterek '50 sefer teklif ettim kendisine gel çıkalım. Benimle ilgili o kadar yolsuzluk iddiasında bulundu. Ben şimdi mahkemeye veriyorum kendisini. 200 bin TL'lik de dava açıyorum. Benim bir tane savcılıktan çıkan dosyam yok yolsuzlukla ilgili. Çünkü, iftira atıyor. Çünkü, evrakları tahrif ettirip iftira atıyor. Onu da yakaladım oda şu anda yargıda. FETÖ ile ilgili 4 tane suç duyurusunda bulundu. 4'ünde de ben doğrudan doğruya takipsiz kaldım. Bitti takipsiz kaldım olay bitti. Ama bitmesine rağmen bana halen pislik atarak beni karalamaya çalışanlar var. Bu çalışanlar sırf Mansur Yavaş'ın lafına dayanarak bunları yapıyorlar ve yanlış yapıyorlar. Ben de diyorum ki Mansur Yavaş'a ben senin belediyen de bol miktarda vurgun olduğunu iddia ediyorum. Gel ben iddialarımı ortaya koyayım, sen cevap ver. Sen iddialarını ortaya koy ben cevap vereyim ve kaçıyor. Kaçan adam haklı mıdır? Haksız mıdır? Kaçan adam kimse o haksızdır yalan söylüyordur. Gerçeği söylemiyordur. Çıkalım hadi gel' ifadelerini kullandı.Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'belediye şirketlerini batırdın' eleştirisiAnkara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, “Mansur Yavaş zamanında ilk iki sene içerisinde şirketlerin zararı ile iki Ankapark yapılıyor. Sen neden bahsediyorsun? Her tarafı batırdın ya. Bütün şirketler battı.” dedi.ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde her yağmurda sel ve su baskınlarının kaçınılmaz olduğunu belirten Gökçek, bunun tek sebebinin baca ve mazgalların temizlenmemesi olduğunu söyledi.Gökçek, bacaların sadece yüzde 2'si, mazgalların da yüzde 28'inin temizlendiğini kaydetti.'Mazgal temizlemeyi bile bilmiyorlar'Bunu bizzat Mansur Yavaş'ın açıkladığına işaret eden Yavaş, kendi döneminde Ankara'nın daha fazla yağış almasına karşın şimdi 50 katı su baskını yaşandığını dile getirdi.Gökçek, mazgalların sadece üzerinin süpürüldüğünü oysa içlerinin hem işçiler hem iş makineleri yardımıyla temizlenmesi gerektiğine dikkati çekti.Melih Gökçek, kendi döneminde mazgalların temizlenme şeklini fotoğraflarla anlattı.“Mazgalın üstü değil içi temizlenir hepsinin içi dolu öyle bırakırsanız yollar dereye döner” diyen Gökçek, pek çok noktada mazgal ve bacaların üzerinin kapatıldığını da söyledi.Gökçek, belediyede ne kadar işten anlayan teknik adam varsa siyasi gerekçelerle gönderildiğini ifade etti.“Mansur Yavaş bu işin cahili'Kendisinin görevde olduğu zaman her mahalleye sorumlu atadığını ve yağış uyarısı yapılan günlerde nöbetçi ekipler bulundurduğunu anlatan Gökçek, “Mansur Yavaş bu işin cahili Ankara'yı sel basmama ihtimali sıfır” ifadesini kullandı.Melih Gökçek, son selde Karapürçek'te dereyi kapatıp yol yaptıkları için CHP'li bir gencin öldüğünü öldü belirterek, “kim yaptıysa bu cinayetin sorumlusu odur” dedi.'Mansur Yavaş'ın Ankara ile alakası yok'Mansur Yavaş'ın su baskını uyarsına rağmen Ankara dışına çıktığını savunan Gökçek, Yavaş'a “Sel olacağını bile bile Eskişehir'de ne işin var alakan yok Ankara ile senin” diye seslendi.Gökçek, Yavaş'ın yüzde yüz kusurlu olduğunu vurguladı.2014-2017 yılları arasında; 2431 km içme suyu, 822 km atık su, 186 km yağmur suyu kanalı yapıldığını belirten Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı iken istisnasız bütün bulvar ve caddelere yağmur suyu kanalı yaptırdığını aktardı.'Şirketlerin 2 yıldaki zararı ile 2 Ankapark yapılıyor'Ankapark dolayısıyla alt yapıyı ihmal ettiği iddialarını reddeden Gökçek şunları söyledi:'Ben alt yapıya önem veren bir adamım. Bunun söylediği külliyen yalan. Yokta Ankapark'a harcamışım. Ankapark'a harcağımdan dolayı metro yapılmadı. Ankapark'a harcağımdan dolayı Polatlı hattı yapılmadı. Ankapark'ı yapmadığım için bütün Ankara'yı su bastı. Ankapark'ı yapmadığım için fakire, fukaraya yeterli para veremedim. Ankapark'ı yapmadığım için.... Ulan bu Ankapark ne Ankapark'mış ya! Sadece Mansur Yavaş zamanında ilk iki sene içerisinde şirketlerin zararı ile iki Ankapark yapılıyor. Sen neden bahsediyorsun? Her tarafı batırdın ya. Bütün şirketler battı. Hani şeffaf olacaktı değil mi bu? Niye vermiyor? Ben soruyorum. Bunların hesaplarını neden vermiyor? 'Melih Gökçek, 2019 yılında DSİ'nin 16 yerde önlem alınması uyarısı yaptığını bizzat Mansur Yavaş'ın dile getirdiği videoyu izlettikten “Niye yapmadı? ANKAPARK yok, bahane uydurma niye yapmıyorsun? Çünkü adam çapsız. Niye yapmadın Mansur Yavaş soruyorum” şeklinde konuştu.'Halk Ekmek kapanıyordu, ANFA iflas etti'Halk Ekmek'i kasasında 60 trilyon lirayla devrettiğini oysa 200 trilyon kaynak aktarılmasa kapatılacak hale geldiğini söyleyen Gökçek, ANFA'nın da iflas ettiğini öne sürdü.Mansur Yavaş'ın seçimde 58 km metroyu bitireceğim dediğini ancak şimdi 50 dereden su getirdiğini belirten Gökçek, “Elinde proje yoksa hazırla 9 ayda proje hazırlayacağım 4 senede bitireceğim diyordu 3,5 sene geçti ortada proje yok” ifadelerini kullandı.Gökçek, devletin ABB'ye bütçe tahmininin yüzde 43 fazlasını verdiğini de belirterek buna rağmen param yok denilemeyeceğini sözlerine ekledi.