Magandalık yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında bir dava daha!

İstanbul Ümraniye de bir alışveriş merkezinin otoparkında trafik yüzünden tartıştığı Vedat Sevimli'ye hakaret edep silahın kabzasıyla yaralayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında yeni bir dava daha açıldı.Öztürk'ün, 19 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.Olay, 2022 yılının ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesinin yanında ölümden döndü, silah tutukluk yapmasa belki de yılın ilk gününde İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından hayatından koparılacaktı.ŞANS ESERİ SİLAH ATEŞ ALMADIVedat Sevimli, aracıyla alışveriş merkezinden çıkış yapacağı sırada İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. "Sen kimsin lan" diye bağırarak küfür ve hakaretler savurdu. Bununla da kalmayıp silahla aracından indi ve kabzasıyla burnuna vurdu. İddiaya göre "seni öldürürüm" diyerek tetiği çektiği esnada şans eseri silah ateş almadı.POLİSE DE TERÖR ESTİRDİKaçmaya yeltenen İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk olay yerine gelen polis ekiplerine de terör estirdi. Polislerin silahını istediği İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, "Ben emniyet müdürü çocuğuyum, silahımı alamazsınız, sen bir daha polislik yapamazsın" diyerek tehdit ve hakaretler savurdu.Gözaltına alınan Öztürk'ten hem polis memuru, hem de ölümden dönen ve burnunun kırılması sonucu kanlar içinde kalan Vedat Sevimli şikayetçi oldu. Yol verme tartışmasıyla başlayıp adeta 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçuna evrilen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.19 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİSavcılık ailesiyle alışveriş merkezinden çıkan Vedat Sevimli'nin basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandığını belirtti. İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün Vedat Sevimli eniştesi Okan Mestanoğlu'na yönelik eylemleri nedeniyle "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "alenen hakaret", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.İLK DAVADA 3 YIL İSTENMİŞTİİBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında, otoparkta kavga olduğuna dair anons üzerine olay yerine gelen polis memurunun silahını istemesi üzerine vermeyip sinirlenerek, dahası görevini yapmaya çalışan polis memuruna zorluk çıkardığı gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.