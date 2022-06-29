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Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, Madrid'deki dörtlü zirveden çıkan anlaşma kararı sonrası paniğe kapıldı. Riazat, terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı önünde çekilen ve örgüt paçavrasından yapılan bir tişörtü giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!
Ekleme: 29.06.2022 - 20:58 Güncelleme: 29.06.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!
Madrid'de NATO'nun da katıldığı dörtlü zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik talepleri, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edildi.

Anlaşma, İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat'ı rahatsız etti.

Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!

TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Twitter hesabından terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüt paçavraları önündeki bir karesini paylaşan Riazat, 'Ben ve partim demokratik Kürt hareketine destek verdiğimiz için İsveç'in güvenliği için bir risk olarak görülmeli miyim? Sadece merak ediyorum.' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET

Riazat, daha sonra örgüt paçavrasından yapılan bir tişörtü giydiği fotoğrafını paylaştı. PKK'lı vekil, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunarak 'diktatör' dedi.

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