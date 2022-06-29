Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan toplam 48 komando, "Suriye Görev Gücü" kapsamında Suriye'nin Mebruka kentine dualarla uğurlandı.İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve asker aileleri katıldı.Komandolara hitap eden Vali Ekrem Canalp, "Bugün burada Suriye'ye görev için göndermiş olduğumuz bu vatanın kahraman evlatları da vatanı, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde savunmak için gidiyorlar. Hepimiz buna içtenlikle inanıyoruz ki, burada bulunan herkes ama herkes aynen önümüzde duran bu vatan evlatları gibi ya bir şehittir, ya bir gazidir, ya da bir şehit adayıdır, ya da bir gazi adaydır. Bugün buradan Suriye'ye giden yiğit vatan evlatları sizlere söyleyeceğim şudur; Cenabı Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin, Cenabı Allah sizleri görevini layıkıvechiyle yapmayı nasip etsin. Cenabı Allah sizlerin hepinizin sağlık ve sıhhat içerisinde salimen tekrar buraya bu alana gelmeyi, dönmeyi nasip eylesin, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.Suriye Görev Gücüne görevlendirilen Komandolar, Kur'an tilaveti ve yapılan duanın ardında okunan Komando Andı sonrası aileleri ile vedalaştıktan sonra Suriye'ye uğurlandı.