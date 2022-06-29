  • USD: 16,67 - 16,70
  • EURO: 17,52 - 17,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

İstanbul Avcılar’da televizyon ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programıyla ünlenen 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekleme: 29.06.2022 - 15:52 Güncelleme: 29.06.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

Öz'ün öldüğü binanın zemin katındaki fırında çalışan Hacı Gül, komşularından haber alamayan teyzesinin dün saat 17.30 sıralarında çilingir çağırdığını belirterek, 'Genç kadın büyükannesi ile kalıyordu. Ancak, büyükannesi başka bir kente taziyeye gitmiş. Evde tek başına kalıyormuş. Teyze haber alamayınca evin kapısını çilingire açtırmış. Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak' dedi.

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

Aynı binanın altında fırında çalışan Şahin Kalın, 'Yakınları haber alamayınca çilingir çağırmış. Ağzında köpük varmış. Uyuşturucudan öldüğü söylendi. Kimseye pek zararı yoktu. Bizden de gelip alışveriş yapardı' dedi.

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

ACI HABERİ DUYAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının yanından hiç ayırmadığı öğrenilen evcil hayvanı da bina dışına alındı. Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TELEVİZYONLA TANINDI

Türkiye, Dilan Eylem Öz'ü katıldığı 'Kısmetse Olur' televizyon programıyla tanımıştı.
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti
Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
Johnson'dan ilginç çıkış: Putin kadın olsaydı....
Asgari ücrete zam oranı belli oluyor: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplandı
CHP'de Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun istifa etti!
Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik zirve: Gündemde Yunanistan, PKK/YPG, F-16 konuları var...
Meral Akşener, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki zaferini hazmedemedi! Finlandiya ve İsveç anlaşmasını taviz olarak nitelendirdi!
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü güzelleyen Melek Çetinkaya ve darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ile görüştü!
Amineh Kakabaveh, Türkiye ile anlaşan İsveç'e tepki gösterdi
NATO'da liderler bir arada; Aile fotoğrafı çekildi ve zirveye geçildi
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile bir araya geldi!
Anlaşma sonrası İsveç ve Finlandiya için hızlı adım; İadeleri istenecek
Magandalık yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında bir dava daha!
New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
Başkan Erdoğan NATO zirvesinde...
Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak
Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!
Çipras'tan NATO zirvesi öncesi dikkat çeken sözler! Türkiye'nin rolü yükselişte, Yunanistan ise bir piyon!
Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava!

Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü