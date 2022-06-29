İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 zehir taciri yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler ve Maltepe İlçeleri'nde 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 34 uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; yüklü miktarlarda ve farklı türde uyuşturucu maddeler, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş olan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.