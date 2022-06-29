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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgü dolu sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki liderler zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Johnson, tahıl krizine çözüm bulunması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlikten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ekleme: 29.06.2022 - 19:44 Güncelleme: 29.06.2022 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgü dolu sözler!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizine çözüm bulunması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliği övdü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Johnson ile Başkan Erdoğan'ın İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Johnson'ın, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
'(Johnson) Bizi daha tehlikeli bir on yıl beklerken, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının, ittifakı daha da güçlendireceğini söyledi. Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan tahılın çıkarılma konusundaki liderliğini övdü. Johnson, Putin'in Ukrayna limanlarına yönelik devam eden ablukasının hem Ukrayna'da hem de dünyada uluslararası insani kriz yarattığını vurguladı.'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgü dolu sözler!

LİDERLER MUTABIK KALDI

Açıklamada, iki liderin, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiyi özellikle 'teknoloji ve enerji' alanlarında derinleştirmeyi ele aldığı belirtilerek, ' (Liderler) İki ülke arasındaki ticari hareketliliği daha da geliştirecek hem İngiltere hem de Türkiye için istihdam yaratılması ve ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olacak önlemleri göz önüne alma konusunda mutabık kaldı.' ifadesine yer verildi.


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