İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz!

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan J-İHA ve J-SİHA destekli Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 4 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.BAKAN SOYLU: KAÇAMAYACAKSINIZİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de; Hakkâri Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 Hani/Gömeç Narko Terör" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.İLK GÜNÜNDE 6 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİOperasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu; 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilogram kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 adet su motoru, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet pil bloğu ele geçirildi.