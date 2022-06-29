Firari FETÖ hükümlüsü ihraç polis ve öğretmen yakalandı!

Mersin'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcıları, ihraç polis memuru ve ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine gönderildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda neticesinde, Mersin Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında yakalama emri ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç polis memuru Ş.A ve ihraç öğretmen Bylock kullanıcısı A.A Mezitli İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.A. ile A.A. sevk edildikleri adliyenin ardından Tarsus Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi.