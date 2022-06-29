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Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu

NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yaşanan samimi sohbet fotoğraflara yansıdı. Sohbet sırasında Johson'un "Çok güzel" ifadesini kullandığı anlara ait video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
Ekleme: 29.06.2022 - 15:37 Güncelleme: 29.06.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
NATO Liderler Zirvesi İspanya`nın Başkenti Madrid`de başladı.

Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi.

Tokalaşan iki lider daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte gazetecilere poz verdi.

İki lider daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson`un yanına geçip ayak üstü sohbet etti.

Johnson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan`la sohbet esnasında "Çok güzel" ifadesini kullandığı anlara ait video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
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