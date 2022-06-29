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Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!

Son dakika bilgisine göre dünyanın gözlerinin çevrildiği NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasındaki kritik görüşme sona erdi. Öte yandan İsveç ve Finlandiya ile yapılan mutabakat metni hakkında Sabah Gazetesi yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'dan önemli bir değerlendirme geldi. Duran "İsveç ve Finlandiya'nın adaylık olarak davet edilmesi önündeki engel kalktı. Adaylık daha çözülmedi. Türkiye ile mutabakata uyulmadığı noktada Türkiye bu üyelikleri veto edebilir. " diye konuştu.

Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!
Ekleme: 29.06.2022 - 21:26 Güncelleme: 29.06.2022 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!
Son dakika haberleri... İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik maddeler ve önemli görüşmelerle devam ediyor. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Başkan RecepTayyip Erdoğan'ın yaptığı dörtlü görüşme sonrası güvenlik mutabakatına varıldı.

Türkiye bu ülkelere terörle mücadele noktasında kırmızı çizgilerini iletti. Varılan mutabakatla da zafer olarak nitelenebilecek bir sonuç elde etti.

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, NATO Lideler Zirvesi ve bu dev zirvede gerçekleşen mutabakat ile ilgili önemli detaylar paylaştı.

NATO KRİZDEN KURTULDU TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Prof. Duran, 'İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin vetosunun bulunduğu bir dönemde gerçekleşmesi önemli. Kriz içerisinde gözüken bir NATO olacaktı. NATO'nun terörle mücadelesinde de kendi kurallarını dikte ettiğini gördük.' dedi ve Türkiye'nin kendine has şartlarının NATO tarafından kabul edildiğini belirtti.

Duran, gerçekleşen anlaşma ile ilgili kritik bir noktanın da diğer NATO ülkelerinin de artık Türkiye'nin bu hassasiyetine yönelik dikkatli davranacakları gerçeğine dikkat çekti. Bu mutabakatın bir emsal teşkil edeceğini dile getirdi.

Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!

'HENÜZ ÜYE OLMADILAR TÜRKİYE VETO EDEBİLİR'

Türkiye'nin adaylık önündeki engelin kalkması yönünde bir mutabakata imza attığına da dikkat çeken Prof. Dr. Duran 'Türkiye kazanımları elde etmiş oldu. Olumlu bir havada başladı. İsveç ve Finlandiya'nın adaylık olarak davet edilmesi önündeki engel kalktı. Adaylık daha çözülmedi. Türkiye ile mutabakata uyulmadığı noktada Türkiye bu üyelikleri veto edebilir. ' diye ekledi.

İSVEÇ: ADAYLIK 1 YIL SÜREBİLİR

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi. NATO Liderler Zirvesi'nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Andersson, basına açıklamalarda bulundu.

Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini belirten Andersson, bugünkü toplantıyı ve sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"TERÖRİST OLMAYAYININ ENDİŞE DUYMASINA GEREK YOK"

İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilemeyeceğini aktaran Andersson, "Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik, terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya'nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye'nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.
Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!
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