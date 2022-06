Çipras'tan NATO zirvesi öncesi dikkat çeken sözler! Türkiye'nin rolü yükselişte, Yunanistan ise bir piyon!

NATO zirvesi öncesi Başkan Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesinin mümkün olmadığını belirterek "Hayır bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler" sözlerini kullanması dikkatleri çekmişti. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan da ülkesine çok sert bir eleştiri geldi. Çipras, Türkiye ile artan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün şu an yükselişte olduğunu belirtti. Yunanistan'ın ise bir 'Piyon' olduğunu söyledi...

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyon hamleleri sürerken NATO zirvesi öncesi Başkan Erdoğan bir kez daha Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmeyeceğini dile getirip, "Hayır bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler" demişti. Bu sözlerin yankıları sürerken Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'tan da ülkesine sert bir eleştiri geldi.TÜRKİYE YÜKSELİŞTEBrüksel merkezli "Euractiv" haber sitesine mülakat veren Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirdi.Çipras, söylem düzeyinde artan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, "Bizi endişelendiriyor çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü şu an yükselişte." yorumunu yaptı.YUNANİSTAN BİR PİYON!Türkiye'nin "yatıştırıcı güç" imajına dikkati çeken Çipras, "(Türkiye) Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor." ifadelerini kullandı.ERDOĞAN HER ZAMAN ERDOĞAN'DIÇipras, kendisinin 4,5 yıllık başbakanlığı süresince de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde zor zamanlar yaşandığına dikkati çekerek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan her zaman Erdoğan'dı. Son aylarda başka biri olmadı. Daha zor zamanlarda bile diyalog kanallarının açık kalması için sıkı çalıştık. Yunan tarafı olarak bunun için çalışıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.Tansiyonu yükselten tarafın Türkiye olduğunu iddia eden Çipras, hükümetin diyalog kanallarının açık kalması için aktif bir yol izlememesini "ihmalkarlık" olarak nitelendirdi. Çipras, Miçotakis'in mart ayındaki İstanbul ziyaretinin ardından sakin bir yaz beklentisinin büyük bir gerginliğe dönüşmesinin açıklanamaz olduğunun altını çizerek, mevcut iletişimsizliğin tehlike doğurabileceğine işaret etti."SAHADA KATKI KOLAY OLMAZ"Türk-Yunan ilişkilerinde dış güçlerin Yunanistan'a desteğine değinen Çipras, "Biz istikrarlı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) ve ABD güçlerinin diplomatik katkısını istedik. Sahada katkının kolay olacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.Çipras, Fransa ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın, Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlal edilmesi durumunda Fransız Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesini öngörmediğini anımsattı.Yunanistan'ın caydırıcı bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini savunan Çipras, "Ancak bu, ülkeyi mali açıdan bir kez daha zora sokacak bir israf olmamalı." yorumunda bulundu.