CHP'de Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun istifa etti!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Twitter'dan eski eşi Özge Pomen tarafından paylaşılan ses kaydı videosunda, Aykut Erdoğdu geçtiğimiz günlerde evlendiği eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak ahlak dışı ifadelere kullanmıştı. Ayrıca Erdoğdu, Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylemişti.ESKİ EŞİN KAMERALI İNTİKAMI İSTİFA GETİRDİSkandalda ikinci perdesindeki ikinci videoda ise Tuba Torun ile Özge Pomen sohbet etmişti. Torun, "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'kadın hakları' diye g.... yırtıyorum, olamıyorum" sözlerine imza atmıştı.AYKUT ERDOĞDU AHLAK DIŞI İFADELER KULLANMIŞTI!12 Haziran'da İstanbul Beylerbeyi'de Boğaz kıyısındaki bir otelde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen "@Özge3465435" adlı Twitter hesabından Aykut Erdoğdu ile aralarında geçen bir telefon görüşmesinin videosu geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Bu görüntülü ses kaydında, elinde sigara ve alkolle oturan Özge Pomen, Aykut Erdoğdu ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyordu. Görüşme sırasında, Tuba Torun ile ilişkisi olmadığı yönünde eski eşini ikna etmeye çalışan Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak ahlak dışı ifadeler kullanıyordu."KEMAL BEYİ BEŞ KERE ARADIM, BUNU LİSTEYE AL DİYE" DEMİŞTİ!Aykut Erdoğdu daha sonrasında ise CHP'deki kirli siyaseti gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Görüşmenin kayıt edildiğinden habersiz olan Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u (Oğuz Kaan Salıcı) 5 kere aradım, 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani..."YENİ EŞİNDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ!CHP'li Aykut Erdoğdu bu görüşme paylaşımının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem... Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı... Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım... Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum... Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek..." ifadelerini kullanmıştı.CHP SESSİZLİĞE BÜRÜNMÜŞTÜÖzge Pomen'in açtığı sosyal medya hesabı ise Aykut Erdoğdu'nun Twitter'dan yazdıklarından sonra hesabını kısa süreliğine kapatmış daha sonra yeniden açarak bu sefer Tuba Torun ile sohbetlerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Skandalda ikinci perdesinde Tuba Torun'un "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'kadın hakları' diye g*tümü yırtıyorum, olamıyorum" sözlerine imza attığı duyulmuştu.Türkiye'nin gündemine oturan skandalın ardından CHP sessizliğe bürünmüştü. CHP sözcüsü Faik Öztrak kendisine skandalla ilgili soru üzerine "Kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" demişti."ÖRTMEYİN PİSLİKLERİN ÜZERİNİ!"Özge Pomen, CHP'deki sessizlik sonrası sosyal medya hesabından yeniden açıklama yaparak, "Sonra beni eleştiriyorsunuz iktidar kanadına malzeme veriyorum diye.. siz sahip çıkın bana o zaman. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri.. bu gün bana olan yarın size olabilir" ifadelerini kullanmıştı.İSTİFA ETTİLERPartiden yapılan açıklama, şu ifadeler kullanıldı:"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."