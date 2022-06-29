Bursa'da 'fuhuş' operasyonu: Kataloglu fuhuş çetesi çöktü

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte fuhuş operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, Z.Ö.(49), B.Y.(32), Ü.Y.(24), C.Y.(52), A.Y.(20), M.E.(33), B.Ö.(32), F.Z.(31), M.A.(32) ve B.A.(28) isimli 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün aynı aileden, ikisinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Çetenin eline düşen ve fuhuşa zorlanan 14 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.ÖZEL KATALOG DÜZENLEMİŞLERYabancı uyruklu kadınları fuhuşa sürükleyen çetenin katalog, özel internet siteleri ve müşteri referanslarıyla kadınları pazarladıkları ortaya çıkarken, kaçmak isteyen kadınların ise çeşitli tehdit ve işkencelere maruz kaldığı öğrenildi.Örgüt mensuplarının evlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği düşünülen 32 Bin lira ile bir miktar döviz ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.