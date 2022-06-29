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Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
Ekleme: 29.06.2022 - 22:53 Güncelleme: 29.06.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
Sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı.

Halen 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

En düşük emekli aylığı 3500 TL ‘ye çıkartıldı.

Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!

Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
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