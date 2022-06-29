Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik zirve: Gündemde Yunanistan, PKK/YPG, F-16 konuları var...

Türkiye, terörle mücadele konusunda büyük bir zafere imza attı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO süreçleri ile ilgili 3 ülke liderlerinin huzurunda 3'lü memorandum imzalandı. Buna göre; Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacak. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verecek. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddecek. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınayacak. Bu gelişmelerin yankıları sürerken gözler bugün gerçekleşecek Başkan Erdoğan Biden zirvesine kilitlendi...BİDEN GÖRÜŞME TALEP ETMİŞTİBaşkan Erdoğan dün Madrid'e gitmeden önce yaptığı açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme isteğine bulunduğunu belirtti. Başkan Erdoğan buradaki açıklamalarında "Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu iletti ve biz de "olabilir" dedik. F-16 konusunda oyalama taktiği var. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'de gerçekleştireceği görüşmenin akşam 18.45'te yapılacağı ve yaklaşık bir saat süreceği öngörülüyor. Peki Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde basada hangi konular olacak?1- F-16 KRİZİ - "TAVİZ VERMEYECEĞİZ"Başkan Erdoğan, zirvede yapacağı ikili görüşmeler ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin gündemine ilişkin soru üzerine, ABD ile en önemli görüşmenin F-16 meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hala masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.Bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin neticeye ulaştırılması bekleniyor.2- YUNANİSTAN'DAKİ YIĞINAKGeçtiğimiz ay Yunanistan ve ABD arasında yapılan bir anlaşma ile ABD'nin 3 'ü yeni 4 üsten faydalanması için olanak sağlanmıştı. Görüşmede Yunan provokasyonları ve ABD'nin Yunanistan'daki üslerinin de gündemde olacağı öngörülüyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin dün yaptığı açıklamasında "Bu silahlar kime karşı kullanılıyor Yunanistan'dakileri 'Rusya'ya karşı' dediniz. Peki bizim güneyimizdeki bu terör örgütlerinin inlerine gelen bu silahlar, onlar kime karşı kullanılıyor Onlar da Türkiye'ye karşı kullanılıyor." ifadelerini kullanmıştı.3- YPG/PKK DESTEĞİTerör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin gölgesi altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK'ya destek görüşmede gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alıyor.4- FETÖDün gerçekleştirilen zirvede PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu uluslararası bir anlaşmada ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya konulmuştu. Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Biden ile yapılacak görüşmede FETÖ meselesinin de gündeme geleceği öngörülüyor.Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ikametgâhı olması nedeniyle, örgütün hâlihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumunda yer alıyor. Örgütün ABD'de yaygın bir okul yapılanması, ticaret ağı ve sahip olduğu milyarlarca dolara ulaşan bir ekonomik hacmi bulunuyor. FETÖ'nün ABD'de sayıları 140'ın üzerinde okulu bulunurken, bu okullarda yaklaşık 60 bin öğrenci eğitim alıyor.5- EKONOMİK İŞBİRLİĞİGeçtiğimiz günlerde Türkiye ve ABD Hazine bakan yardımcıları arasında bir görüşme gerçekleşmiş, güncel küresel ekonomik gelişmeler için birlikte atılabilecek adımlar konuşulmuştu. Başkan Erdoğan biden görüşmesinde bu meselenin de gündeme gelmesi bekleniyor.