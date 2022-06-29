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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Meclis'e çağrı yapmıştı! O madde tekliften çıkarıldı!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ek bütçe de Cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde metinden çıkarıldı.

Başkan Erdoğan, Meclis'e çağrı yapmıştı! O madde tekliften çıkarıldı!
Ekleme: 29.06.2022 - 00:27 Güncelleme: 29.06.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Meclis'e çağrı yapmıştı! O madde tekliften çıkarıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı maaşı zammıyla ilgili 'Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum' demişti..

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülen ek bütçe de Cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde metinden çıkarıldı.

Başkan Erdoğan, Meclis'e çağrı yapmıştı! O madde tekliften çıkarıldı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine… Bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahiplerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Mesela sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki artık mu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum.
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