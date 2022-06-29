Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

Yurt genelinden görülen sağanak yağışlar, insanların yaşamını olumsuz etkiliyor.Özellikle son haftalarda Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağışlar, yerini sele bıraktı.Bartın'da da sağanak sonrası meydana gelen selde taşkınlar yaşandı ve yollar kapandı.Bölgede yaşanan olumsuz olaylardan sonra ekipler hummalı bir şekilde çalışırken hayat kısmen normale dönmeye başladı.Yalı Caddesi'ndeki ana yolda yer yer bir metreye çıkan çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ile arazözlerin desteğiyle temizlenerek dün yaya ve araç trafiğine açıldı.Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken kafe, çay bahçesi, lokanta, bakkal gibi bazı iş yerlerindeki çamur ile taşkın sularının temizlendiği ifade edildi.Çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek verirken sel sularının çekilmeye başladığı Kemer Meydanı'nda da temizlik yapılmaya devam edildiği bildirildi.