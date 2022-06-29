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Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

Günlerdir etkisini sürdüren sağanak sonrası iş yerleri sular atında kaldı ve yollar kapandı. Hayatı olumsuz etkileyen sel sonrası AFAD'ın da yardımıyla temizlik çalışmaları başladı.

Ekleme: 29.06.2022 - 13:12 Güncelleme: 29.06.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Yurt genelinden görülen sağanak yağışlar, insanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

Özellikle son haftalarda Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağışlar, yerini sele bıraktı.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

Bartın'da da sağanak sonrası meydana gelen selde taşkınlar yaşandı ve yollar kapandı.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

Ekipler çalışıyor
Bölgede yaşanan olumsuz olaylardan sonra ekipler hummalı bir şekilde çalışırken hayat kısmen normale dönmeye başladı.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

Kapanan yol trafiğe açıldı
Yalı Caddesi'ndeki ana yolda yer yer bir metreye çıkan çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ile arazözlerin desteğiyle temizlenerek dün yaya ve araç trafiğine açıldı.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

İş yerleri temizleniyor
Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken kafe, çay bahçesi, lokanta, bakkal gibi bazı iş yerlerindeki çamur ile taşkın sularının temizlendiği ifade edildi.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!

AFAD da çalışmalara destek veriyor
Çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek verirken sel sularının çekilmeye başladığı Kemer Meydanı'nda da temizlik yapılmaya devam edildiği bildirildi.

Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı!
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