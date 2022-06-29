AK Parti'den NATO açıklaması! Önemli bir adım...

Türkiye dün Madrid'de gerçekleştirilen zirvede büyük kazanımlar elde etti. Türkiye, dünkü 4'lü görüşmede isteklerini kabul ettirerek söz konusu ülkelerle anlaşma imzaladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamalarında "Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır. Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. " ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamalarında 'Türkiye, NATO'nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır. Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. ' ifadelerine yer verdi.Çelik açıklamalarını söyle sürdürdü: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın NATO'nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO'nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.ÖNEMLİ BİR KAZANIMTürkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.Ayrıntılar geliyor...