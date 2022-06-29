AFAD'dan 13 il için yeniden yağış uyarısı yaptı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada 13 il genelinde meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldığı kaydedildi.Düzce ve Kastamonu'da kayıp 1'er kişi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada ayrıca Meteoroloji Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yarın Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Düzce illeri için sarı uyarı yapıldığı aktarıldı.METREKAREYE 24 SAATTE 159 KİLO YAĞIŞAFAD'dan Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada, bölgeye ülke genelinde ekiplerin yönlendirildiği belirtilerek, '24 saat içerisinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine metrekareye 159.5 kilo, Bartın Erit beldesine metrekareye 117.5 kilo, Düzce Yığılca'ya metrekareye 104.8 kilo, Sinop Ayancık'a metrekareye 94.2 kilo, Zonguldak Devrek'e metrekareye 84.2 kilo ve Samsun Yakakent'e metrekareye 89.6 kilo yağış düşmüştür' ifadeleri kaydedildi.SELİN ARDINDAN 2 KİŞİ ARANIYORAçıklamada, meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin kayıp olduğu belirtilerek, 'Düzce Üçköprü Mevkii'nde 1 kişi, Kastamonu Küre ilçesi İkizciler Köyü Mevkii'nde 1 kişi olmak üzere vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup, arama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir' ifadelerine yer verildi.13 İL İÇİN YENİ SEL UYARISIKırmızı uyarı verilen Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplam 13 İl AFAD Müdürlüğü'nden ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan toplam 6 bin 3 personel, 1770 araç ve 5 helikopterin görevlendirildiği aktarıldıMETEOROLOJİ O İLLERE DİKKAT ÇEKTİMeteoroloji verileri dikkate alınarak yarın 8 il için de sarı uyarı verildiği aktarıldı.Açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre 30 Haziran 2022 tarihi için Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce illerine sarı uyarı verilmiştir' ifadeleri kullanıldı.2 BİN 733 VAKA İHBARI YAPILDIAçıklamada, sel bölgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldığı ifade edilerek '112 Acil Çağrı Merkezine Bartın'dan 1325, Kastamonu'dan 368, Düzce'den 530, Karabük'ten 87, Zonguldak'tan 407, Sinop'tan 16 olmak üzere 6 ilimize toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapılmıştır. Aşırı yağış ve selden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarında görev almak üzere Konya, Yalova, Çankırı ve Tokat'tan toplamda 160 kişilik Yerel Destek Ekibi bölgede görevlendirilmiştir. Bartın'da yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Kırşehir, Ankara ve Bartın'dan toplam 38 Destek AFAD Gönüllüsü bölgedeki çalışmalara katılım sağlamaktadır' denildi.