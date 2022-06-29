ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.Erdoğan "Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Biden, Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.