4'lü zirveye damga vurdu!. Bu ifadeyi ilk kez kullandı!

Madrid'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla düzenlenen 4'lü zirveden Türkiye istediğini aldı. Zirvenin ardından imzalanan Ortak Mutabakat Metni'nde Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiği görüldü.Buna göre; İsveç ve Finlandiya PKK/YPG ve FETÖ'ye desteği keseceğine yönelik taahhüd verdi. PKK/YPG/PYD ile birlikte 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun' uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.STOLTENBERG İLK KEZ 'TÜRKİYE' DEDİZirve sonrası kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın yolunu açmak üzere Türkiye ile mutabakata varıldığını, imzalanan muhtıranın Türkiye'nin silah ihracatı ve terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermesi için yapıldığını belirtirken, ilk kez 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullanması dikkat çekti.