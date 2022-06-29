  • USD: 16,62 - 16,65
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

4'lü zirveye damga vurdu!. Bu ifadeyi ilk kez kullandı!

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonra erdi. Zirvenin ardından imzalanan Ortak Mutabakat Metni'nde Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiği görülürken, Stoltenberg'in yaptığı konuşmada ilk kez "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanması dikkat çekti.

4'lü zirveye damga vurdu!. Bu ifadeyi ilk kez kullandı!
Ekleme: 29.06.2022 - 01:15 Güncelleme: 29.06.2022 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
4'lü zirveye damga vurdu!. Bu ifadeyi ilk kez kullandı!
Madrid'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla düzenlenen 4'lü zirveden Türkiye istediğini aldı. Zirvenin ardından imzalanan Ortak Mutabakat Metni'nde Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiği görüldü.

Buna göre; İsveç ve Finlandiya PKK/YPG ve FETÖ'ye desteği keseceğine yönelik taahhüd verdi. PKK/YPG/PYD ile birlikte 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun' uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.

4'lü zirveye damga vurdu!. Bu ifadeyi ilk kez kullandı!

STOLTENBERG İLK KEZ 'TÜRKİYE' DEDİ

Zirve sonrası kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın yolunu açmak üzere Türkiye ile mutabakata varıldığını, imzalanan muhtıranın Türkiye'nin silah ihracatı ve terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermesi için yapıldığını belirtirken, ilk kez 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Türkiye'nin başarısından muhalefet rahatsız oldu! Kurtulmuş'tan muhalefete yanıt!
4'lü zirveye damga vurdu!. Bu ifadeyi ilk kez kullandı!
Başkan Erdoğan, Meclis'e çağrı yapmıştı! O madde tekliften çıkarıldı!
Türkiye'nin istediği her şeyi yaptık! 4'lü zirve sonrası NATO Genel Sekreteri'nden açıklama!
Türkiye kimi isterse iade edilecek! İşte İsveç ve Finlandiya'dan istenen isimler!
FETÖ ile mücadelede tarihi adım! İlk kez 'terör örgütü' olarak tanımlandı!
Türkiye istediğini aldı! Madrid'deki 4'lü zirveden mutabakat çıktı!
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakanlar sel bölgesinden son gelişmeleri aktardı!
AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme!
Melih Gökçek'ten canlı yayında çok önemli açıklamalar!
İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!
İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!
İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!
Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
Bakan Nebati'den döviz açıklaması: Hepsi geçici TL ile iş yapın
Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylu'nun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: Yurt genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar oluştu
Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!