Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!

Yunanistan'ın sınırdan geri ittiği göçmenler son zamanda uluslararası alanda da dünyanın dikkatini çekiyor. Ülkenin sınırdaki binlerce sığınmayıcı geri istemesi ise uluslararası alanda tepkilere yol açıyor.The Guardian gazetesi, manşetinde bu konuyla ilgili bir habere değindi. Gazete, Yunan polisinin zorlanarak bazı sığınmacıları Türkiye'ye geri itme faaliyetlerinde bulundurulduğunu ifade etti.Yaşananları ise sınırda kalan sığınmacılar anlattı. Suriyeli ve Faslı 6 göçmen, Yunanistan'da bir ay kalmalarına izin veren bir not karşılığında Meriç nehri üzerindeki geri itme operasyonlarına zorlandığını anlattı. Sığınmacılardan ikisi ise kendilerini 'köle' olarak tanımadı.Bazı sığınmacılar ise The Guardian'a verdiği demeçte sığınmacıların Yunan polisi tarafından soyulup şişme botlara bindirilerek insanları geri itmeleri için emir aldıklarını söyledi.Suriyeli bir sığınmacı, Yunanistan-Türkiye sınırına yakın bir yerde bulunan polis hücresinde 3 ay geçirdikten sonra diğerlerini geri ittiğini itiraf etti.Suriyeli sığınmacı olayı şöyle anlattı:Evros'tan Yunanistan'a sığınma talebiyle geçtim. Coplarla dövüldüm ve soyulup aşırı kalabalık hücrelere tıkıldım. Daha sonra kenara çekildim ve 'ya polis için çalışırsın ya da kaçakçı olarak hapse girersin' dediler.Böylece Suriyeli sığınmacı Yunanistan'da 1 ay kalma şartıyla diğer sığınmacıları geri püskürtmeye başlamış. Gündüzleri kilit altında tutulan sığınmacı geceleri serbest olduğunu söyledi.Başka bir polis karakolundaki 3 Suriyeli'nin de benzer bir hikaye anlattığı söylendi. Hayalleri için yüklü miktarda para ödeyen sığınmacılar, kendi geçişleri karşılığında diğer göçmen teknelerinin Türkiye'ye kürekle geri itileceğini öğrendikten sonra dehşete düştüklerini söylediler.The Guardian, kendisiyle birlikte önde gelen bazı kuruluşlarla birlikte bu ifadeleri doğrulayan belgeler ifade ettiklerini dile getirdi.Yunanistan, göçmenlere yaptığı zulüm iddialarını kesin bir dille reddediyor. Mart 2020'den beri ise bu iddiaların aksine geri itme raporları çoğalıyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülkelerinin 'sağlam ama adil' bir göç politikasına sahip olduğu konusundaki ısrarlara karşın Guardian, sınır köylerdeki yerel halkın polis için 'çalışan' maskeli sığınmacılardan bahsettiğini ortaya çıkardı.Aynı zamanda gazetenin iddiasına göre iki üst düzey Yunan yetkili, geri göndermelerde '3. ülke vatandaşlarının vekil olarak kullandığını' doğruladı.