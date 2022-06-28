  • USD: 16,62 - 16,65
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!

Yunanistan'ın yürüttüğü göçmen politikası son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İnsanlık dışı görüntüler basında dolaşmaya devam ederken, The Guardian, Yunanistan'ın 'köle planını' ortaya çıkardı. Sınırda bulunan sığınmacılar, akla mantığa gelmez planı bir bir anlattı.

Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Ekleme: 28.06.2022 - 16:34 Güncelleme: 28.06.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Yunanistan'ın sınırdan geri ittiği göçmenler son zamanda uluslararası alanda da dünyanın dikkatini çekiyor. Ülkenin sınırdaki binlerce sığınmayıcı geri istemesi ise uluslararası alanda tepkilere yol açıyor.

The Guardian gazetesi, manşetinde bu konuyla ilgili bir habere değindi. Gazete, Yunan polisinin zorlanarak bazı sığınmacıları Türkiye'ye geri itme faaliyetlerinde bulundurulduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!

Yaşananları ise sınırda kalan sığınmacılar anlattı. Suriyeli ve Faslı 6 göçmen, Yunanistan'da bir ay kalmalarına izin veren bir not karşılığında Meriç nehri üzerindeki geri itme operasyonlarına zorlandığını anlattı. Sığınmacılardan ikisi ise kendilerini 'köle' olarak tanımadı.

Bazı sığınmacılar ise The Guardian'a verdiği demeçte sığınmacıların Yunan polisi tarafından soyulup şişme botlara bindirilerek insanları geri itmeleri için emir aldıklarını söyledi.

Suriyeli bir sığınmacı, Yunanistan-Türkiye sınırına yakın bir yerde bulunan polis hücresinde 3 ay geçirdikten sonra diğerlerini geri ittiğini itiraf etti.

Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!

Suriyeli sığınmacı olayı şöyle anlattı:

Evros'tan Yunanistan'a sığınma talebiyle geçtim. Coplarla dövüldüm ve soyulup aşırı kalabalık hücrelere tıkıldım. Daha sonra kenara çekildim ve 'ya polis için çalışırsın ya da kaçakçı olarak hapse girersin' dediler.

Böylece Suriyeli sığınmacı Yunanistan'da 1 ay kalma şartıyla diğer sığınmacıları geri püskürtmeye başlamış. Gündüzleri kilit altında tutulan sığınmacı geceleri serbest olduğunu söyledi.

Başka bir polis karakolundaki 3 Suriyeli'nin de benzer bir hikaye anlattığı söylendi. Hayalleri için yüklü miktarda para ödeyen sığınmacılar, kendi geçişleri karşılığında diğer göçmen teknelerinin Türkiye'ye kürekle geri itileceğini öğrendikten sonra dehşete düştüklerini söylediler.

The Guardian, kendisiyle birlikte önde gelen bazı kuruluşlarla birlikte bu ifadeleri doğrulayan belgeler ifade ettiklerini dile getirdi.

Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!

Yunanistan, göçmenlere yaptığı zulüm iddialarını kesin bir dille reddediyor. Mart 2020'den beri ise bu iddiaların aksine geri itme raporları çoğalıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülkelerinin 'sağlam ama adil' bir göç politikasına sahip olduğu konusundaki ısrarlara karşın Guardian, sınır köylerdeki yerel halkın polis için 'çalışan' maskeli sığınmacılardan bahsettiğini ortaya çıkardı.

Aynı zamanda gazetenin iddiasına göre iki üst düzey Yunan yetkili, geri göndermelerde '3. ülke vatandaşlarının vekil olarak kullandığını' doğruladı.
Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylu'nun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: Yurt genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek
Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
Mehmet Tevfik Göksu 'Algı ve manipülasyon bitti' diyerek İstanbul'un son üç yılını paylaştı
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
Terör örgütü DEAŞ, canlı bomba eyleminde kullanacağı kişileri böyle seçiyor
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
Asgari ücrete ara zam formülleri
CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
28 Şubat zihniyeti yine rahatsız: Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesini yargıya taşıyacak
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkışı: Türkiye'ye dikkate almak zorundalar! Miçotakis ve F-16'lara ilişkin önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! 'Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez' O isim görevden alındı
HDP'den talimat verdi CHP boyun eğdi! PKK'lı teröristlerin yakınlarına böyle kucak açtılar
Bank Asya'ya müsadere kararı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

'Hudut kartalları' yerli ve milli silahlarla sınır güvenliğini sağlıyor

'Hudut kartalları' yerli ve milli silahlarla sınır güvenliğini sağlıyor

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!