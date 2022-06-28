Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Türkiye ve ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek 4. görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirileceği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verildi.
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