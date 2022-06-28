Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye ve ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek 4. görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirileceği ifade edildi.